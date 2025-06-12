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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині провели в останню путь Яворського Володимира

Автор: Оксана Марушкевич
12/06/2025 15:31
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У четвер, 12 червня, у селі Липівка Івано-Франківського району попрощалися із мужнім воїном Володимиром Яворським, який віддав життя у боротьбі за Україну.

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Пише Правда.іф з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Напередодні “живим ланцюгом” у селах Марківці та Липівка люди навколішки зустрічали Героя. Вшанувати вірного сина України прийшли рідні, близькі, керівництво Тисменицької громади, духовенство, військовослужбовці, учні, освітяни та громадськість.

Що відомо про воїна

Яворський Володимир Євгенович народився 20.04.1974 у селі Липівка. Після закінчення школи здобув фах водія. Пройшов строкову військову службу у лавах ЗСУ. Працював водієм автобуса. У 2024 році став на захист нашої держави. Захищав Україну на Сумщині. Був гранатометником, головним сержантом в/ч А4030.

Загинув 05.06.2025 під час виконання бойового завдання на території Сумської області.

У щирій молитві та скорботі схиляємо голови перед нашим захисником, який віддав життя у боротьбі за територіальну цілісність України.