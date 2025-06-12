Випускники ФТЛ здобули 200 балів на НМТ з математики та української мови

Два випускники Франківського Фізико-технічного ліцею отримали максимальний бал 200 на НМТ. Максим Шкунда досяг абсолютного результату з математики, а Надія Головащенко – з української мови та літератури.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на Галку.

Максим Шкунда здобув 200 балів з математики. Його вчителька математики – Оксана Савчук.

Надія Головащенко отримала максимальний бал з НМТ з української мови та літератури. Її наставницею є вчителька Анна Верлата.