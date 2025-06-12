Україна та рф провели другий етап обміну важкопораненими та тяжкохворими бійцями. ФОТО

У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та рф. Додому повернулися важкопоранені та тяжкохворі захисники.

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Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Правда.

«Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів», – написав президент.

У Координаційному штабi з питань поводження з військовополоненими додають, що в рамках обмiну додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених також є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Частину звільнених українських воїнів вважали зниклими безвісти.