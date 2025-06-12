Україна та рф провели другий етап обміну важкопораненими та тяжкохворими бійцями. ФОТО

У четвер, 12 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та рф. Додому повернулися важкопоранені та тяжкохворі захисники.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише Правда.
«Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів», – написав президент.
У Координаційному штабi з питань поводження з військовополоненими додають, що в рамках обмiну додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Серед звільнених також є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більше трьох років. Частину звільнених українських воїнів вважали зниклими безвісти.