Цьогоріч в Івано-Франківській області працює 21 табір

832 дитини з пільгових категорій отримають оздоровлення цього літа за кошти держбюджету, обласного та місцевих бюджетів.

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Про це на нараді в Івано-Франківській ОВА доповів директор департаменту соціальної політики Володимир Лемчак, пише Галка.

182 путівки закуплено за кошти обласного бюджету (2 млн грн), а ще понад 750 дітей планують оздоровити коштом громад.

Станом на початок червня в області працюють 21 офіційно зареєстрований дитячий заклад оздоровлення та відпочинку. Потужність однієї зміни – близько 3 700 дітей.

Водночас в області діє ще понад 50 неофіційних таборів, які не мають державної реєстрації. Саме в них фіксують спалахи захворювань:

у 2023 році — 4 випадки, 29 дітей захворіли;

у 2024 — 3 випадки, 32 дитини.

Зареєстровані заклади проходять перевірки щодо наявності укриттів, пожежної та санітарної безпеки. Натомість у неофіційних таборах цього не забезпечено.

Керівництво області закликає громади реєструвати такі заклади в державному реєстрі, проходити атестацію та закладати кошти на оздоровлення в місцеві бюджети.

Серед громад, які не передбачили жодних коштів на оздоровлення: Верховинська, Галицька, Рогатинська, Тисменецька, Тлумацька, Долинська, Косівська, Снятинська, Обертинська, Ланчинська та інші. Володимир Лемчак закликав громади передбачити це в бюджетах на наступний рік.