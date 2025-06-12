У Тлумачі зустріли загиблого воїна Миколу Телепчука

Сьогодні, 12 червня, тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб зустріти сержанта Миколу Телепчука, який загинув в російсько-українській війні.

Повідомляє Тлумацька міська рада, пише Правда.іф.

Попрощатися із загиблим захисником прийшли його рідні, близькі, друзі, жителі Тлумача та населених пунктів громади.

Похоронний кортеж прямував вулицями міста спершу до дому, де виріс молодий воїн, а потім до рідної домівки, де сьогодні о 19:00 год. пройде парастас за загиблим воїном.

У п’ятницю, 13 червня, об 11:00 год. розпочнеться чин похорону, який відбудеться у храмі ПЦУ «Преображення Господнього».