ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Тлумачі зустріли загиблого воїна Миколу Телепчука

Автор: Оксана Марушкевич
12/06/2025 14:19
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
blagodeveloper.com/promotional-landing/
-Реклама
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 12 червня, тлумачани вийшли на вулиці та в центр міста, щоб зустріти сержанта Миколу Телепчука, який загинув в російсько-українській війні.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Повідомляє Тлумацька міська рада, пише Правда.іф.

Попрощатися із загиблим захисником прийшли його рідні, близькі, друзі, жителі Тлумача та населених пунктів громади.

Похоронний кортеж прямував вулицями міста спершу до дому, де виріс молодий воїн, а потім до рідної домівки, де сьогодні о 19:00 год. пройде парастас за загиблим воїном.

У п’ятницю, 13 червня, об 11:00 год. розпочнеться чин похорону, який відбудеться у храмі ПЦУ «Преображення Господнього».

“Кожна втрата болить, кожна звістка про загибель наших хлопців ятрить душу, і неможливо звикнути до цього болю. Добра, світла пам’ять про Миколу Телепчука та вдячність за його подвиг назавжди залишаться у наших серцях.

Вічна пам’ять Герою та Царство Небесне!” – йдеться у дописі.