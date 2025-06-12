Добровольчі формування тергромад залучатимуть до роботи ППО

Кабінет міністрів України розпочинає експериментальний проєкт, який передбачає залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони. Ця ініціатива має на меті посилити захист України від ворожих безпілотних літальних апаратів (дронів).

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Про це повідомив народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко у своєму Telegram, пише Місто

До складу таких груп можуть входити добровольці з ДФТГ, а також особи, які не підлягають мобілізації. Важливо, щоб усі учасники пройшли спеціальну підготовку та отримали відповідний сертифікат для роботи з безпілотниками.

Формування протиповітряної оборони матимуть право виявляти, супроводжувати та збивати повітряні загрози, застосовуючи для цього різні засоби — від дронів і літаків до особистої зброї. Крім того, добровольці отримають необхідну техніку, зброю та боєприпаси від Збройних сил України. Для виконання завдань вони зможуть використовувати також власні автомобілі та спеціальне обладнання.

Організаційно ці групи підпорядковуватимуться Силам територіальної оборони, а оперативно — командуванню Повітряних сил Збройних сил України. Такий формат дозволить координувати дії добровольців з військовими та ефективно реагувати на загрози з повітря.

Щодо матеріального стимулювання учасники проєкту отримуватимуть грошове забезпечення до 100 тисяч гривень на місяць пропорційно до ступеня участі. Фінансування передбачено з місцевих бюджетів.

Проєкт діятиме на період воєнного стану, але не більше ніж два роки. Це рішення має допомогти посилити обороноздатність країни в умовах активних повітряних атак і зробити захист населення більш оперативним та ефективним.