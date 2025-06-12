Подорож у середньовіччя: у Крилосі відбудеться унікальний фестиваль “Ремісничий двір давнього Галича”

У селі Крилос, на території Музею історії Галича, 15 червня 2025 року проведуть фестиваль «Ремісничий двір давнього Галича».

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Захід занурить відвідувачів у атмосферу середньовічного міста й познайомить із ремеслами та традиціями наших предків, пише Фіртка.

Фестиваль триватиме з 11:00 до 18:00 години. Організатори підготували насичену програму, яка зацікавить і дорослих, і дітей.

Гості зможуть відвідати середньовічний ринок, побачити роботу ковальської та гончарної майстерень, чимбарні, а також поспостерігати за лицарським ристалищем. Свою майстерність представлять каменярі зі Львова та Німеччини.

У програмі також — майстер-класи з виварювання солі, виготовлення човна-довбанки, випалювання кахлю в середньовічній печі, письма стилосами, виготовлення гаманців, обробки металу, мелення пшениці на жорнах, лицарського бою, стрільби з лука та середньовічного танцю.

Для гурманів організують кулінарну дегустацію страв, приготованих за давніми рецептами.

Впродовж дня працюватимуть тематичні екскурсії Музеєм історії Галича (за попереднім записом).

Організатори запрошують відвідати фестиваль усією родиною та провести день у атмосфері давнього Галича.