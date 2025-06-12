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У Iндії розбився пасажирський літак з понад 200 пасажирами на борту
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Iндії розбився пасажирський літак з понад 200 пасажирами на борту. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
12/06/2025 13:19
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У четвер, 12 червня, під час зльоту з аеропорту в місті Ахмадабад розбився пасажирський літак авіакомпанії Air India.

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Про це повідомляють індійські ЗМI, інформує СіД.

За попередніми даними, літак виконував рейс до Лондона. Загалом на борту перебували 242 людини: 2 пілоти, 10 членів екіпажу та пасажири.

Як повідомляється, інцидент стався невдовзі після зльоту. Літак впав у районі Мегані. На оприлюднених кадрах видно густий стовп чорного диму, що здіймається в небо, ймовірно, внаслідок займання уламків повітряного судна.

На місце прибули пожежники, поліція та бригади швидкої допомоги. Офіційних даних щодо причин аварії чи кількості загиблих та постраждалих поки немає.