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У Франківську проведуть масштабний фестиваль до Дня донора
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську проведуть масштабний фестиваль до Дня донора

Автор: Олег Мамчур
12/06/2025 13:02
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14 червня міський парк ім. Т. Шевченка стане місцем масштабного святкування Всесвітнього дня донора крові.

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Містяни зможуть долучитися до донорства, взяти участь у спортивному марафоні «Біжи заради життя», насолодитися музикою, а також дізнатися більше про роль донорства в порятунку життів. У програмі — активності для дітей та дорослих. Вхід вільний.

Про це розповіли співорганізатори — місцевий освітньо-культурний Гончаренко центр. Програма події включає спортивний марафон «Біжи заради життя», участь у якому зможуть взяти всі бажаючі.

Для дітей організовують аніматорів, LEGO-зону та творчі майстер-класи, а для дорослих — зону для відпочинку з кавою, фудкорти та можливість поспілкуватися в неформальній атмосфері.

Особливою подією фестивалю стане виступ співачки INNSHA, а також гуртів KRISTONKO, Golden Voice та Lablur, які подарують потужні емоції через живу музику. На території фестивалю також буде зона здоров’я, де можна безкоштовно перевірити свою групу крові та резус-фактор.

Як розповіла директорка освітнього центру Оксана Кузьменко, цим фестивалем команда хоче привернути привернути увагу до донорства — аби число тих, хто приходить до пунктів прийомі крові ставало більше.

«Донорство рятує життя. Одна порція крові може врятувати до трьох людей, і в умовах обстрілів, коли потреба в донорській крові значно зростає, ця допомога стає критично важливою. Ми організовуємо цей фестиваль, щоб більше франківців усвідомили, як важливо долучатися до донорства, і щоб кожен зміг зробити реальний внесок у порятунок людських життів», — поділилася Оксана Кузьменко.

Фестиваль проведуть 14 червня з 10:00 до 20:00 у міському парку ім. Т. Шевченка. Участь безоплатна — достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.