У Калуші відбулася виставка монет батька загиблого захисника. ФОТО

У Музейно-виставковій залі Калуша відкрили виставку унікальної колекції монет калушанина, колекціонера Бориса Первака.

Про це на Facebook-сторінці повідомив голова Калуської громади Андрій Найда.

«Зібрані з усіх куточків світу монети — свідки часу, культури, змін. Вони оживають у руках того, хто вміє бачити більше, ніж просто номінал», — написав Найда.

Борис Первак почав колекціонувати у складний для себе період. За три роки війни він накопичив вражаючу колекцію. Виставку організував, аби зібрати кошти для військових.

«Задля підтримки наших захисників було оголошено благодійний збір для Воїнів, які проходять реабілітацію в нашій громаді, а також для майстерні безпілотників 79 батальйону 102 бригади. 100 тисяч гривень — саме стільки потрібно для закупівлі деталей, інструментів та витратних матеріалів», — повідомив голова громади.

Довідка

Борис Первак — батько загиблого військового Ярослава Первака. Ярослав Первак — доброволець, старший солдат 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Герой став на захист України у березні 2022 року. Служив старшим стрільцем. Загинув 10 серпня 2022 року на Донеччині.