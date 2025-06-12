В Яремчанській громаді планують щороку ремонтувати до 20 км доріг

У Яремчанській громаді планують поступово оновити 100 км стратегічних доріг. Загалом у громаді близько 250 км доріг, проте в пріоритеті — великі вулиці, де проживає найбільше людей.

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Про це пише КУРС з престуру в Яремчанську громаду, який організувало Івано-Франківське регіональне відділення «Асоціації міст України».

За словами голови громади Андрія Мироняка, у планах щороку ремонтувати по 15-20 км. Вартість ремонту одного кілометра коливається від 1,5 до 2,5 мільйона гривень, залежно від проєкту та складності робіт.

У 2024 році в громаді вже оновили приблизно 6 км доріг завдяки капітальному і поточному ремонтам.

«За своє управління я зробив десь 30 км доріг. У мене є бажання якнайбільше зробити, бо це як судини в організмі, так і судини громади. Це є розвиток, це майбутнє. Цього року, думаю, на дороги витратимо 30-40 мільйонів гривень. Усі кошти — з міського бюджету», — каже Мироняк.

Також голова громади додає, що частину коштів для бюджету вдається заощадити завдяки енергозбереженню.