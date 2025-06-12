В Івано-Франківську курси української мови знову об’єднали тих, хто прагне говорити вільно

З початку повномасштабного вторгнення в Івано-Франківську постійно організовують курси української мови, які стали важливою ініціативою для зміцнення мовної ідентичності. Нещодавно навчання успішно завершила чергова група охочих удосконалити свої знання української мови. Після вручення сертифікатів на випускників чекала цікава екскурсія містом.

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Хоча ця група була останньою в цьому навчальному році, організатори вже готуються до нового набору та обіцяють ще більш захопливий формат вивчення української мови, йдеться на сайті міського голови.

«Ми бачимо, що є попит на ці курси, тому ми від початку повномасштабного вторгнення організовуємо їх. Звичайно, що увесь цей час ми змінювали формат курсів. На цей навчальний рік ми випускаємо останніх слухачів курсів – це остання група. Надалі ми оголошуємо набір, який триватиме впродовж літа. За цей час ми хочемо трішки переформатувати і опрацювати те, що, можливо, ми не встигли проробити впродовж цього навчального року. Побачили те, над чим ще потрібно попрацювати і з вересня стартуємо з новими силами у новому форматі», – розповіла консультант Центру професійного розвитку педагогічних працівників Ірина Антоняк.

У майбутньому форматі організатори планують не лише вдосконалювати мовні навички, а й додавати більше елементів, що допоможуть слухачам глибше пізнати українську культуру та історію. Окрім очної групи, продовжить роботу і дистанційна, що дозволить долучатися мешканцям інших міст України та тим, хто зараз за кордоном.

Особливе місце в програмі посідають екскурсії містом, які покликані показати багату історію та унікальність Івано-Франківська. За словами Ігоря Антонюка, консультанта з історичної та громадянської освіти центру професійного розвитку педагогічних працівників, такі екскурсії проводяться вже не вперше і вони стали дуже популярними серед вимушено переселених осіб.

«Слід показати, що наше місто є цікаве, унікальне і європейське. Прикметно,що наше місто розвивалось у контексті саме Європи, що в нас творили багато визначних діячів, які мали вплив і на європейську історію, культуру й науку. Розповідаючи про наше місто, новомістяни згадують і про свої міста, і також одразу нам розповідають, що в них було цікавого, і що їхні міста також з українською ідентичністю, заселені українцями і засновані українцями. А не так, як це робила російська пропаганда, що створено було за часів імперії», – наголошує Ігор Антонюк.

Учасники курсів з різних куточків України діляться своїми враженнями від навчання та нових знайомств. Кажуть, що раді не лише вдосконалювати знання, а й поширювати кругозір та приємно проводити час. Пані Олена з Дніпра, яка вже понад три роки мешкає в Івано-Франківську, відзначила глибоке значення мови.

«Враження від курсу дуже добре і дуже гарне. Дуже задоволені. Я не можу сказати, що я не вміла розмовляти, але ніколи не пізно вдосконалювати себе. Як казала пані Фаріон, а я була в неї на зустрічі, мені пощастило бути на презентації книжки «Англізми і протианглізми», і я була на вечорі памʼяті Ірини Дмитрівни. Вона казала, що мова – кордон і зброя, дім і шлях у майбутнє. У нас був дуже гарний викладач, і ми вдячні міській раді, пану Марцінківу за ініціативу, за ці курси», – каже пані Олена.

Для багатьох перехід на українську мову став свідомим і рішучим кроком, що засвідчує їхню внутрішню трансформацію. Яскравим прикладом є Наталія Ольхова з Маріуполя, яка до повномасштабного вторгнення спілкувалася російською. Її надихнув приклад молодшої доньки, яка ще в рідному місті почала розмовляти українською. З листопада 2021 року Наталія не промовила жодного слова російською, демонструючи свою чітку позицію.

«Коли ти чуєш українську мову, ти переходиш автоматично. Це об’єднує громаду, щоб не було цього поділення на схід і захід. І ми себе відчуваємо вже частинкою Івано-Франківської громади. Велика подяка за таку ініціативу Івано-Франківській міській раді. Це дійсно необхідно. І велика подяка пані Світлані, яка також внутрішньо переміщена особа, і вона проводить ці курси. Це дійсно необхідно відчувати себе частинкою громади, не відчувати себе якимось чужим, і надихатися. Кожного разу ти для себе відкриваєш. Це ж не тільки мовні курси, це ж ще й спілкування, і діалект, який є в Івано-Франківську, це цікаві екскурсії. Дуже класно, продовжуйте і надалі так», – закликає пані Наталія.

Слова вдячності лунають від учасників, які змогли вдосконалити свої знання української мови. Пан Олександр з Дніпра, який вже третій рік мешкає в Івано-Франківську, поділився, що курси дійсно ефективні, адже вони допомогли йому підвищити рівень володіння мовою.

«Українську мову ми колись ще вчили у школі, а зараз підвищили свій професійний рівень, щоб краще розмовляти. Тому що, ну як всі знають, що не всі розмовляли українською мовою. У мене бабуся розмовляла українською, і дуже часто згадую її слова, і зараз вони на вжитку. Дякую нашій вчительці за те, що вона так натхненно нас навчала, дуже цікаво було, дуже привітна жінка і влаштовувала нам ще додатково екскурсії. Дуже вдячні», – ділиться емоціями пан Олександр.

Викладачка курсів – Світлана Буртняк з Марганця, Дніпропетровської області. Колишня вчителька української мови, але, як жартує жінка, колишніх вчителів не буває. Тому реалізувала себе як мовний волонтер і веде курси української мови для внутрішньо переміщених осіб. Пані Світлана уважна і чуйна до кожного учня, який приходить на курси.

«Я відчула, що я і Марганець, і Дніпро, я і Запоріжжя, я і Маріуполь, і Херсон. Тому що перейнялася долею кожної людини. Хочу подякувати нашому меру Івано-Франківська Руслану Романовичу за створення цих курсів. Вони дійсно потрібні людям, які долучилися. Тому що мова, як казала Ірина Фаріон, це не тільки пташиний спів – це зброя. От дійсно зараз, коли маріупольці перейшли на українську мову, то це дуже тішить. Звичайно, не все так просто, не все так швидко, потрібен час, але головне, що є бажання», – говорить викладач мовних курсів, Світлана Буртняк.

Міський голова Руслан Марцінків підкреслює, що запит на такі курси постійно зростає, адже люди з різних міст України прагнуть вдосконалити свою українську. Він закликає всіх охочих долучатися, адже це не лише можливість опанувати мову, а й цікаво провести час та відчути спільність.

«Бачите, люди відгукуються, вчаться. З Маріуполя, Запоріжжя, з Дніпра, з Кривого Рогу, з Бердянська. Є потреба, і ми на постійній основі робимо такі курси української мови. Ми закликаємо долучатися, тут цікаво, гарне проведення часу. Ви бачите, що екскурсія містом навіть відбувається. Ми створюємо можливості, тільки навчайтесь української мови, робіть все, щоби українська мова сьогодні панувала по всій Україні», – підсумовує Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків.

Впродовж літа триває набір учнів на новий навчальний рік. Організатори планують зробити курси ще більш багатогранними, додати більше історії, екскурсії та активностей. Так само буде 2 групи: очна та дистанційна. Щоб усі охочі вже з вересня продовжили вчити українську.