Тисячі паломників прибули до Крилоса: Як проходить XIII Всеукраїнська проща на Прикарпатті ФОТОРЕПОРТАЖ

Щороку на Всеукраїнську Патріаршу прощу до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Крилосі збираються тисячі вірних УГКЦ.

У цей Ювілейний рік та рік відзначення 160-ліття від дня народження праведного Митрополита Андрея Шептицького віряни обʼєдналися в спільній молитві за Україну: наше військо, перемогу та справедливий мир.

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Всеукраїнська проща у Крилосі 3 серпня 2025 року

Прощу очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав

Зворушливими були слова Блаженнішого Святослава, сказані на Крилоській горі:

«Ми сьогодні просимо, Мати Божа, прославлена тут, на Крилоській горі: навчи нас слухати твого Сина так, як слухала Ти, жити у вірі так, як жила Ти. Покрий Твоїм омофором синів і дочок України. Рятуй Україну. Амінь».