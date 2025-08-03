Тисячі паломників прибули до Крилоса: Як проходить XIII Всеукраїнська проща на Прикарпатті ФОТОРЕПОРТАЖ

Щороку на Всеукраїнську Патріаршу прощу до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Крилосі збираються тисячі вірних УГКЦ.
У цей Ювілейний рік та рік відзначення 160-ліття від дня народження праведного Митрополита Андрея Шептицького віряни обʼєдналися в спільній молитві за Україну: наше військо, перемогу та справедливий мир.
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Прощу очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав
Дякую Блаженнішому Патріарху Святославу, Владикам, духовенству і всім прочанам, які так чисельно зібрались тут. Вірю, що милосердний Бог вислухає наші молитви і буде український переможний мир, – поділився міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ
Зворушливими були слова Блаженнішого Святослава, сказані на Крилоській горі:
«Ми сьогодні просимо, Мати Божа, прославлена тут, на Крилоській горі: навчи нас слухати твого Сина так, як слухала Ти, жити у вірі так, як жила Ти. Покрий Твоїм омофором синів і дочок України. Рятуй Україну. Амінь».
У непростий час війни ми знову відкриваємо силу спільної молитви, яка лікує душу і тримає нас на шляху боротьби, – зазначила народний депутат Оксана Савчук