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Тисячі паломників прибули до Крилоса: Як проходить XIII Всеукраїнська проща на Прикарпатті ФОТОРЕПОРТАЖ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Тисячі паломників прибули до Крилоса: Як проходить XIII Всеукраїнська проща на Прикарпатті ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: Петро Якимчук
03/08/2025 13:19
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Щороку на Всеукраїнську Патріаршу прощу до Галицької чудотворної ікони Матері Божої в Крилосі збираються тисячі вірних УГКЦ.

У цей Ювілейний рік та рік відзначення 160-ліття від дня народження праведного Митрополита Андрея Шептицького віряни обʼєдналися в спільній молитві за Україну: наше військо, перемогу та справедливий мир.

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Велике зібрання біля церкви на церемонії
Всеукраїнська проща у Крилосі 3 серпня 2025 року

Прощу очолив Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав

Дякую Блаженнішому Патріарху Святославу, Владикам, духовенству і всім прочанам, які так чисельно зібрались тут. Вірю, що милосердний Бог вислухає наші молитви і буде український переможний мир, – поділився міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда ІФ

Люди на релігійному заході на відкритому повітрі.
Люди на вуличному заході з парасолькою.
Військові та люди на публічному заході
Церковна служба на відкритому повітрі з іконами.
Церковна служба з духовенством на вулиці
Церковні діячі та жінки з прапорами на події.
Священник біля ікони під час богослужіння на вулиці
Церковна служба з священиком і людьми в вишиванках.
Церковна процесія на великій службі на вулиці.
Церква з людьми на подвір'ї під синім небом.
Люди на релігійній церемонії під відкритим небом.
Група людей з українським прапором на фоні ікон
Церковна служба на відкритому повітрі з іконами.
Діти на відкритому повітрі граються біля візка
Церковна процесія на відкритому повітрі під час свята.

Зворушливими були слова Блаженнішого Святослава, сказані на Крилоській горі:

«Ми сьогодні просимо, Мати Божа, прославлена тут, на Крилоській горі: навчи нас слухати твого Сина так, як слухала Ти, жити у вірі так, як жила Ти. Покрий Твоїм омофором синів і дочок України. Рятуй Україну. Амінь».

У непростий час війни ми знову відкриваємо силу спільної молитви, яка лікує душу і тримає нас на шляху боротьби, – зазначила народний депутат Оксана Савчук

Люди на вуличному заході, святковий одяг.
Люди на заході під відкритим небом
Церковна служба священників на відкритому повітрі
Люди у вишиванках на святковому заході
Люди на вуличному заході біля церкви.
Напис на футболці патріотична поезія про Україну.
Церковна процесія з короною на вулиці
Група людей на вулиці під час заходу.
Люди зібралися на вулиці під ясним небом.
Люди на вуличному зібранні в українському одязі.
Група людей біля церкви в сонячний день.