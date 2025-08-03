Водій, який збив двох підлітків у Ямниці, отримав 3 роки умовно

Тисменицький районний суд виніс вирок у справі ДТП, яка трапилася 2 лютого цього року в Ямниці.

На пішохідному переході керманич автомобіля BMW 320 на великій швидкості збив двох 15-річних хлопців. Обидва пішоходи отримали важкі травми.

Згідно з вироком, оприлюдненим на сайті судових рішень, водій отримав 3 роки позбавлення волі, але звільнений від його відбування з випробувальним строком 2 роки, пише Правда ІФ з посиланням на Репортер

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Згідно з матеріалами суду, водій рухався зі швидкістю не менше 111 км/год у межах населеного пункту. Він не зменшив швидкість перед нерегульованим пішохідним переходом, попри те що перехід був добре освітленим. І збив двох дітей, які переходили дорогу. Один з потерпілих отримав тяжку черепно-мозкову травму, інший – перелом плеча.

У вироку суду, зокрема йдеться про те, що один з хлопців “отримав тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми із вдавленим переломом лівої тім`яної кістки, забоєм головного мозку тяжкого ступеня та саднами в ділянках голови, закритої тупої травми правої ноги із переломом малогомілкової кістки в середній частині, великогомілкової кістки в нижній третині із зміщенням відламків, закритого перелому правої плечової кістки в середній третині із зміщенням відламків”.

Він до цього часу відчуває наслідки, зокрема постійні болі, відсутність одужання, дискомфорт та незручності, больові відчуття при реабілітаційних процедурах.У нього порушена хода, рухи обмежені та болючі в суглобах.

У іншого хлопця – “тілесні ушкодження у вигляді закритого перелому правої плечової кістки у верхній третині зі зміщенням уламків, який відноситься до тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості, які викликали тривалий розлад здоров`я та не є небезпечним для життя в момент спричинення”.

Обвинувачений визнав свою вину повністю. Він пояснив, що був втомлений, але тверезий, і намагався зреагувати, коли побачив пішоходів, однак не встиг. Після наїзду зупинився, викликав швидку і надавав домедичну допомогу. Згодом частково відшкодував завдану шкоду — 135 тисяч гривень.

Суд врахував щире каяття, відсутність попередніх судимостей, позитивні характеристики та висновки пробації, яка визнала можливим виправлення обвинуваченого без реального ув’язнення. Водночас суд визнав недоведеною наявність обтяжуючих обставин.

“Суд враховує тяжкість кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії тяжких відповідно до статті 12 КК України. В той же час Суд враховує особу обвинуваченого, який визнав вину в повному обсязі, одиничність епізоду кримінального правопорушення, поведінку обвинуваченого після вчинення кримінального правопорушення, а саме вжиття ними заходів щодо відшкодування заподіяної шкоди та відсутність інформації щодо вчинення ним будь-яких інших правопорушень. Також Суд бере до уваги висновки досудової доповіді органу пробації, згідно із якими виправлення обвинуваченого можливе без позбавлення або обмеження волі на певний строк та не становить високої небезпеки для суспільства, – йдеться у вироку суду. – У зв`язку із викладеним, Суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинуваченого без відбування покарання, в зв`язку із чим він має бути звільнений від відбування покарання з випробуванням”.

Водій, що скоїв ДТП в Ямниці, отримав 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Водночас суд ухвалив звільнити його від відбування покарання з випробуванням строком на 2 роки.

Також суд частково задовольнив цивільні позови:

65 000 грн моральної шкоди на користь першого потерпілого (з урахуванням вже сплачених 135 тисяч),

50 000 грн — моральної шкоди його законному представникові та 30 000 витрат на правову допомогу,

100 000 грн — другому потерпілому,

50 000 грн — моральної шкоди його законному представникові та 30 000 грн витрат на правову допомогу.

Автомобіль BMW 320 повернули власнику, який не знав про його використання в момент ДТП.