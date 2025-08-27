У Болехові затвердили нові тарифи на воду

Згідно з рішенням виконкому встановлюється тариф на послуги з централізованого водопостачання у розмірі 55,310 грн (з ПДВ) за 1 м³ для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Розрахунки з мешканцями, бюджетними установами та іншими споживачами здійснюватимуться за фактичними показниками приладів обліку, з врахуванням фактичних показників лічильників, отриманих від КП “Водоканал” Долинської міської ради, інформують у Болехівській міській раді.

Вже з 1 вересня 2025 року споживачі матимуть можливість укладати договори на водопостачання та відповідно отримають квитанції про сплату коштів за фактично спожиту воду.