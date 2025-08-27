ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Болехові затвердили нові тарифи на воду
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Болехові затвердили нові тарифи на воду

Автор: Олег Мамчур
27/08/2025 16:12
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Згідно з рішенням виконкому встановлюється тариф на послуги з централізованого водопостачання у розмірі 55,310 грн (з ПДВ) за 1 м³ для населення, бюджетних установ та інших споживачів.

Розрахунки з мешканцями, бюджетними установами та іншими споживачами здійснюватимуться за фактичними показниками приладів обліку, з врахуванням фактичних показників лічильників, отриманих від КП “Водоканал” Долинської міської ради, інформують у Болехівській міській раді.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Вже з 1 вересня 2025 року споживачі матимуть можливість укладати договори на водопостачання та відповідно отримають квитанції про сплату коштів за фактично спожиту воду.

“Просимо усіх споживачів громади звернутися до Болехівського ККП для передачі показників лічильника та проведення розрахунків за воду за адресою: вул. 24 Серпня, 21, м. Болехів (з собою слід мати фото лічильника та номер пломби). Контактний телефон: (03437) 3-43-77”, – повідомили в міськраді.

СХОЖІ НОВИНИ