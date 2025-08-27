У Болехові затвердили нові тарифи на воду

Згідно з рішенням виконкому встановлюється тариф на послуги з централізованого водопостачання у розмірі 55,310 грн (з ПДВ) за 1 м³ для населення, бюджетних установ та інших споживачів.
Розрахунки з мешканцями, бюджетними установами та іншими споживачами здійснюватимуться за фактичними показниками приладів обліку, з врахуванням фактичних показників лічильників, отриманих від КП “Водоканал” Долинської міської ради, інформують у Болехівській міській раді.
Вже з 1 вересня 2025 року споживачі матимуть можливість укладати договори на водопостачання та відповідно отримають квитанції про сплату коштів за фактично спожиту воду.
“Просимо усіх споживачів громади звернутися до Болехівського ККП для передачі показників лічильника та проведення розрахунків за воду за адресою: вул. 24 Серпня, 21, м. Болехів (з собою слід мати фото лічильника та номер пломби). Контактний телефон: (03437) 3-43-77”, – повідомили в міськраді.