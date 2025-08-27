ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вічна пам'ять герою, український військовий.
Загинув боєць з Прикарпаття Володимир Лазоришин

Автор: Уляна Роднюк
27/08/2025 16:03
У село Копанки Калуської територіальної громади надійшло сповіщення про смерть нашого Захисника Лазоришина Володимира Степановича, 1981 року народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на офіційний канал міського голови Калуської міської ради Андрія Найди

Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького віділення стрілецької роти батальйону територіальної оборони однієї з військових частин ЗСУ.

5 серпня 2025 року солдат Володимир Лазоришин помер у м. Запоріжжя.

“Схиляємо голови у тихій молитві, вдячності та шані нашому оборонцю за його жертовність”, – йдеться в дописі.

