Загинув боєць з Прикарпаття Володимир Лазоришин

У село Копанки Калуської територіальної громади надійшло сповіщення про смерть нашого Захисника Лазоришина Володимира Степановича, 1981 року народження.
Пише Правда.ІФ з посиланням на офіційний канал міського голови Калуської міської ради Андрія Найди
Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника стрілецького віділення стрілецької роти батальйону територіальної оборони однієї з військових частин ЗСУ.
5 серпня 2025 року солдат Володимир Лазоришин помер у м. Запоріжжя.
“Схиляємо голови у тихій молитві, вдячності та шані нашому оборонцю за його жертовність”, – йдеться в дописі.