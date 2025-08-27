У Франківську відбувся показ фільму «35 днів оборони Торецька» про героїзм бійців бригади поліції «Лють»

У Івано-Франківську відбувся публічний перегляд документального фільму військовослужбовця Національної гвардії України та журналіста Юрія Бутусова «35 днів оборони Торецька».

Захід організувала поліція Прикарпаття з метою вшанування героїзму українських захисників, зокрема бійців бригади поліції особливого призначення «Лють».

Участь у перегляді взяли керівники обласної поліції та Національної гвардії, правоохоронці, рятувальники, представники органів влади, громадськість і мешканці міста. Особливими гостями стали безпосередні учасники подій, зображених у стрічці — бійці підрозділу «Лють».

Захід розпочався хвилиною мовчання на знак вшанування полеглих захисників. Зокрема, було згадано про нещодавню втрату трьох прикарпатських правоохоронців, які віддали життя, захищаючи Україну.

Фільм Юрія Бутусова демонструє реальні події, що відбувалися під час оборони Торецька. Упродовж 35 діб підрозділ «Лють» мужньо стримував штурмові атаки російських окупаційних військ у надзвичайно складних умовах міських боїв. У стрічці використані документальні кадри та свідчення учасників бойових дій, зокрема заступника командира штурмового полку «Сафарі» з позивним «Гриз», лейтенанта «Джексона» та бійців з позивними «Вірш» і «Борчик».

Показано, як українські поліцейські вступали у прямі зіткнення з підрозділами 132-ї мотострілецької бригади ЗС РФ, знищували ворога та брали полонених — усе це відбувалося в умовах лютих морозів до -18°С.

Фільм «35 днів оборони Торецька» — це не лише хроніка запеклих боїв, а й глибоке свідчення незламності духу українських правоохоронців, їхньої відданості присязі та народу. Він має важливе значення для патріотичного виховання, формування поваги до силових структур та усвідомлення справжньої ціни свободи.