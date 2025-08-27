На Прикарпатті судитимуть високопосадовця, який торгував інформацією з закритих баз даних

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо заступника начальника одного з відділів правоохоронного органу Івано-Франківщини. Посадовець систематично продавав конфіденційну інформацію з державних баз даних.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Державне бюро розслідувань

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що за гроші він перевіряв відомості про наявність осіб у розшуку, обмеження на виїзд за кордон та іншу закриту інформацію. Для цього використовував персональний ключ доступу до реєстрів. З лютого 2025 року він незаконно передав дані щодо щонайменше 43 осіб, за що отримав близько 2 тисяч доларів США.

ДБР спільно з СБУ та внутрішньою безпекою Держприкордонслужби затримали його у травні 2025 року.

Посадовця судитимуть за вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 ККУ), а також за вчинення несанкціонованого збуту інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) та автоматизованих системах (ч. 1 ст. 361-2 ККУ).

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснювала Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.