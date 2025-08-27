У Франківську будують нову котельну, який обслуговуватиме цілий мікрорайон

На території ліцею №3 в Івано-Франківську триває будівництво котельні, яка обслуговуватиме увесь мікрорайон.

Про це в прямому ефірі у Facebook розповів міський голова Руслан Марцінків разом із директоркою ліцею Наталією Микулою, пише Фіртка.

Нова котельня забезпечить теплом ліцей №3, ліцей №5, ліцей №11, дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву, обласний медичний заклад, міську поліклініку та ДСНС. Раніше ці заклади були під’єднані до котельні на Індустріальній, і через це регулярно виникали проблеми з подачею тепла.

«Цього року плануємо завершити будівництво, щоб школярі навчалися у теплі, а заклади отримували стабільне опалення. Це останній рік, коли котельня на Індустріальній працюватиме для наших закладів», — зазначив міський голова.

Директорка ліцею №3 Наталія Микула додала, що тепла в закладах очікують майже 700 учнів очної форми навчання. Минулого року через проблеми з опаленням доводилося навіть продовжувати осінні канікули.

«Важливо, щоб учні навчалися в комфортних умовах, а маленькі діти не сиділи в класі в куртках і рукавичках. Нова котельня дозволить дотримуватися санітарного та температурного режиму», — сказала директорка.

Як додав мер, це не перша котельня, яку будують для шкіл та дитячих садків: раніше подібні об’єкти з’явилися для ліцею імені Пулюя, школи №12 та на вулиці Ірини Фаріон.