У четвер до Тисменицької громади прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого героя Петра Богатчука

Автор: Ігор Василик
Український військовий і запалена свічка пам’яті
Тисменицька громада знову втратила одного зі своїх найкращих синів – Петра Богатчука, який близько півтора року вважався зниклим безвісти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Зустріч скорботного кортежу

У четвер, 13 листопада, о 15:40 год. траурний кортеж прибуде у рідне село Героя Липівку.

Маршрут:

  • м. Івано-Франківськ (час 15:00)
  • с. Марківці (приблизний час 15:20 год.)
  • с. Липівка.

Панахида за полеглим відбудеться у четвер, 13 листопада, о 16 годині в домі загиблого.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 14 листопада, об 11:00 годині

“Зустріньмо та гідно проведімо Героя, який віддав своє життя у боротьбі за Україну”, – пише Тисменицька міська рада.

Довідково

БОГАТЧУК Петро Григорович народився 25.11.1978 року. У лютому 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, стрільцем кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4809.

З травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 16 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.

Джерело(а) інформації

Тисменицька міська рада

