Тисменицька громада знову втратила одного зі своїх найкращих синів – Петра Богатчука, який близько півтора року вважався зниклим безвісти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Зустріч скорботного кортежу
У четвер, 13 листопада, о 15:40 год. траурний кортеж прибуде у рідне село Героя Липівку.
Маршрут:
- м. Івано-Франківськ (час 15:00)
- с. Марківці (приблизний час 15:20 год.)
- с. Липівка.
Панахида за полеглим відбудеться у четвер, 13 листопада, о 16 годині в домі загиблого.
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 14 листопада, об 11:00 годині
“Зустріньмо та гідно проведімо Героя, який віддав своє життя у боротьбі за Україну”, – пише Тисменицька міська рада.
Довідково
БОГАТЧУК Петро Григорович народився 25.11.1978 року. У лютому 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, стрільцем кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4809.
З травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 16 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.