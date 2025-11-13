Тисменицька громада знову втратила одного зі своїх найкращих синів – Петра Богатчука, який близько півтора року вважався зниклим безвісти, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Зустріч скорботного кортежу

У четвер, 13 листопада, о 15:40 год. траурний кортеж прибуде у рідне село Героя Липівку.

Маршрут:

м. Івано-Франківськ (час 15:00)

с. Марківці (приблизний час 15:20 год.)

с. Липівка.

Панахида за полеглим відбудеться у четвер, 13 листопада, о 16 годині в домі загиблого.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 14 листопада, об 11:00 годині

“Зустріньмо та гідно проведімо Героя, який віддав своє життя у боротьбі за Україну”, – пише Тисменицька міська рада.

Довідково

БОГАТЧУК Петро Григорович народився 25.11.1978 року. У лютому 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, стрільцем кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4809.

З травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 16 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.