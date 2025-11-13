ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні на Городенківщині проведуть в останню путь полеглого героя Сергія Висоцького

Автор: Ігор Василик
Військові несуть труну, укриту синім прапором
Городенківська громада сьогодні у четвер 13 листопада віддасть останню шану полеглому Героєві Сергієві Висоцькому, пише Городенківська міська рада територіальної громади – Офіційна сторінка, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда іф.

Зустріч Героя

Прощання із загиблим військовим у місті України

Вчора жителі Городенківсько міської територіальної громади на колінах зустріли полеглого Захисника Сергія Висоцького, мешканця села Вікно, який загинув, захищаючи Україну від російського агресора.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” м.Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України. Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного. Вічна пам‘ять Захиснику України, йдеться у дописі.

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться сьогодні, у четвер об 11:00 год. в селі Вікно.

Прощання з українським військовим біля церкви
