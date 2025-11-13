ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За минулу добу окупанти втратили майже 1200 орків та 2 засоби ППО

Автор: Ігор Василик
Зруйнований і згорілий танк після бою
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.11.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 13.11.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько 1 155 360 (+1 180) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 344 (+2) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 567 (+11) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 34 388 (+9) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 540 (+0) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 242 (+2) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 79 945 (+141) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 926 (+0) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 67 211 (+88) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 996 (+2) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати російських військ станом на 13.11.2025

