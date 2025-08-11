У центрі «4.5.0 Прикарпаття» ветерани збудували апібудиночок для реабілітації

Нещодавно у реабілітаційному центрі «4.5.0 Прикарпаття», що у Калуші неподалік річки Лімниця, встановили апібудиночок, завершивши перший етап проєкту “Від ветеранів для ветеранів”.
«Ветерани власноруч працювали над створенням конструкції: пиляли, збивали, шліфували, жартували — і вкладали в кожну деталь не лише фізичну працю, а й душу. Цей процес мав не тільки терапевтичний ефект, а й подарував відчуття причетності, командної роботи та спільної справи», — зазначили у «4.5.0 Прикарпаття».
Фінансово підтримало проєкт Остравсько-Опавське відділення «Карітасу», а подали ідею і супроводжували її втілення активістка Ірина Савка і Калуська МО «Молодий Рух».
Довідково
Апібудиночок — невелика дерев’яна споруда, в якій розміщені вулики з бджолами, призначена для апітерапії, зокрема для сну на вуликах. Терапія за допомогою бджіл і продуктів бджільництва здатна поліпшувати психологічний і фізичний стан. Наразі цей метод застосовують для реабілітації не лише в Україні, а й у всьому світі.