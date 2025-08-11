В Карпатах рятувальники знайшли заблукалого туриста. ФОТО

10 серпня рятувальники Верховинського гірського пошуково-рятувального відділення допомогли туристу, який втратив орієнтування в горах.

Близько 15:30 до надзвичайників надійшов виклик від жителя Івано-Франківська, який повідомив, що заблукав неподалік села Пробійнівка, пише Правда з посиланням на ДСНС.

На щастя, з чоловіком вдалося встановити телефонний зв’язок, що значно пришвидшило пошукову операцію.

Рятувальники швидко вийшли на слід мандрівника та безпечно супроводили його до села Явірник. Медичної допомоги він не потребував.