У центрі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула. ФОТО

У Приморському районі Одеси сьогодні вранці, 14 березня, сталася стрілянина, вбито людину. За непідтвердженою інформацією, жертвою став активіст Дем’ян Ганул.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляють поліція та місцеве видання «Думська», пише Правда.

«Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти», – повідомили у поліції.

Стрілка розшукують.

«Думська» пише, що вбитий – активіст Дем’ян Ганул, колишній голова силового блоку «Правого сектора» в Одесі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула в Одесі є конкретні зачіпки.

«Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності», – розповів міністр.

У Верховній раді він повідомив, що бере розслідування злочину під особистий контроль.

До Одеси для розслідування вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою поліції Іваном Виговським.

За фактом вбивства поліція розпочала кримінальне провадження. Подія кваліфікована як навмисне вбивство, скоєне на замовлення.