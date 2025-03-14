У центрі Одеси застрелили активіста Демʼяна Ганула. ФОТО

У Приморському районі Одеси сьогодні вранці, 14 березня, сталася стрілянина, вбито людину. За непідтвердженою інформацією, жертвою став активіст Дем’ян Ганул.
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Про це повідомляють поліція та місцеве видання «Думська», пише Правда.
«Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік. Потерпілий загинув. Всі обставини скоєного наразі встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти», – повідомили у поліції.
Стрілка розшукують.
«Думська» пише, що вбитий – активіст Дем’ян Ганул, колишній голова силового блоку «Правого сектора» в Одесі.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у справі про вбивство активіста Дем’яна Ганула в Одесі є конкретні зачіпки.
«Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності», – розповів міністр.
У Верховній раді він повідомив, що бере розслідування злочину під особистий контроль.
До Одеси для розслідування вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з головою поліції Іваном Виговським.
За фактом вбивства поліція розпочала кримінальне провадження. Подія кваліфікована як навмисне вбивство, скоєне на замовлення.