У ЦМКЛ Івано-Франківська відкрили кабінети для реабілітації та ментального здоров’я

Реабілітації стало більше. У Центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська відкрили нові, спеціально облаштовані кабінети для відновлення ментального здоров’я.

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Тут надають допомогу як військовим, так і цивільним пацієнтам. Відкрили кабінет тому, що потреба реабілітації зараз як ніколи на часі. Окрім занять з медичного спрямування тут проводять різноманітні терапії, майстер класи, аби сприяти якнайшвидшому одужанню та соціалізації пацієнтів. Так і сьогодні провели арттерапію – розмальовували патріотичні футболки. Долучився до занять і міський голова Руслан Марцінків та його заступник Юрій Гапончук.

Пацієнти, які вже проходять реабілітацію, позитивно відгукуються про якість допомоги та умови перебування у відділенні, які тепер стали ще кращими завдяки новим приміщенням.

Володимир Томач, який починав службу в Івано-Франківській авіації, а потім перевівся у 77 десантно-штурмову бригаду, отримав поранення руки та ноги. Він задоволений швидкістю відновлення та роботою персоналу, а також відзначає користь від заходів для психологічного розвантаження.

“Рухливість руки відновилась десь тижні через два. Десь так, приблизно. Досить мені сподобалось лікування. Персонал тут приємний. Мені сподобалось. Мені теж таке подобається. Я любитель таких всяких ігор, де треба голову відключити. Досить нормально. Трохи розвантажитись, як-то кажуть. На мою думку в кожному місті мають бути, в крайньому разі зараз є така потреба в реабілітаційних центрах”,- каже військовий Володимир Томач.

Ігор Протас, діючий військовослужбовець 93 бригади “Холодний яр”, проходить реабілітацію після ампутації правої кінцівки. Він відзначає ефективність фізичної терапії та важливість перебування у середовищі побратимів для соціалізації.

“Тут досить класні фізіотерапевти, ерготерапевти, дуже сильно допомогли. Як бачите, я після двох місяців після ампутації, я вже ходив на протезі. Зараз це п’ятий місяць, як я на протезі, і я вже можу бігати. Буквально за перший місяць я вже рівно ходив, не кульгаючи. А щодо арттерапії, на мою думку, це допомагає відновлюватись. По-перше, ми всі знаходимось у своєму середовищі, спілкуємось про свої теми, це соціалізація, вливаємося в суспільство вже по факту адаптованими до цього всього. І воно дуже гарно впливає, отакі всякі заходи, це дуже супер, що воно відкривається в лікарнях, госпіталях. І їхні дуже позитивні враження, хлопці сміються, розказують, діляться своїми історіями життєвими, ну не дуже приємними, але це реалії життя такі. Це досить класно, бачите всі посміхаються, жартують. Дуже подобаються мені такі заходи, саме що відкривають у нас у Франківську”, – говорить військовослужбовець Ігор Протас.

Військовий Богдан Сулятицький, водій з Покровського напрямку, потрапив у ДТП в самому Покровську. Він також відзначає позитивний вплив реабілітації, приємну атмосферу та користь від занять, що допомагають відновити рухливість.

“Дуже гарно, приємно. Сама атмосфера, люди, відношення. Всі ці дівчата, які тут працюють, які роблять масажі, розробляють, бо кінцівки порушені, чи функція кінцівки порушена. Палець взагалі не гнувся. А тепер вже до половини адекватно він згинається. В любому випадку це позитивно впливає. Для кожного по-різному. В п’ятницю нас возили, де дівчата навчали танцювати танго. Там теж сама обстановка. Музика. Спілкування теж дуже багато. А для людей, в яких нема кінцівки – це теж для руху. Самий танець так поставлений, що там вчишся переносити з однієї ноги чи на протез вагу тіла, щоб не впасти. Це для них дуже велике значення. Просто на двох ногах і двох руках – це одне, просто приємно. А для них – це щоб жити, рухатись. Це дуже велике значення має”, – ділиться враженнями від лікування Богдан Сулятицький.

За словами завідувача відділення реабілітації та відновного лікування ЦМКЛ Михайла Кобзея тут пацієнти можуть окремо оздоровлюватись, зосередившись на процесі відновлення в комфортних умовах.

«Реабілітацію ми надаємо як військовим, так і цивільним. Цивільним після перенесених ішемічних інсультів, травм, заміни кульшових суглобів, а також і військових після мінно-вибухових травм, інших захворювань. Команда складається з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, психологів, терапевтів мовлення. Ми маємо три психолога, три терапевта мови і мовлення, які працюють індивідуально з кожним пацієнтом і ми зробили кабінети і простір, щоб вони могли в спокої посидіти, обговорити і спланувати майбутнє та відновитися. Ми запрошуємо військовослужбовців з дружинами, родинами, дітьми проводити вільний час і дозвілля в цих приміщеннях»,- розповідає завідувач відділення реабілітації та відновного лікування ЦМКЛ Михайло Кобзей.

Особлива увага тут приділяється психологічній підтримці, що є критично важливою для військових та цивільних, які пережили травматичний досвід. Психологи активно використовують різноманітні методи, включаючи арттерапію, щоб допомогти пацієнтам у новому комфортному просторі. Психолог Христина Бенько розповідає про роботу зі своїми підопічними та важливість відчуття підтримки.

“Ми як психологи працюємо з усіма військовими, які є у нас. Ми проводимо інтерв’ю, проводимо бесіди, консультуємо, надаємо рекомендацію, проводимо також ріні арттерапії, залучаємо їх до цього, щоб хлопці не відчували себе самотніми. Наша підтримка може проявлятися до них в тому, що ми показуємо їм, що вони нам потрібні, що ми їм вдячні за те, що вони роблять. Намагаємось залучати їх до різних дійств: ходимо в драмтеатр, в кінотеатр, проводимо різні арттерапії тут у нас, залучаємо їх, щоб вони відчували цю підтримку і любов до них. Під час арттерапії військові більш відкриваються. Сьогодні теж у нас відбувається арттерапія і військові розмальовують футболки. Ми збираємо їх у таке їхнє тісне коло, де вони один одного розуміють і можуть одне з одним поділитися, бо це люди, які бачили і знають те саме, що й вони”,- наголошує психолог Христина Бенько.

Нові кабінети також покращують умови для роботи терапевтів мови та мовлення, які допомагають пацієнтам з порушеннями комунікації та ковтання. Ці проблеми часто виникають після інсультів та черепно-мозкових травм і вимагають тривалої індивідуальної терапії у спокійній обстановці.

“Наші пацієнти – це люди після інсультів, в основному, також після черепно-мозкових травм, які втратили частково чи повністю здатність говорити, розуміти мову. Мають проблеми з голосом, або ковтанням. Це є індивідуальна терапія, в залежності від того, яке порушення, які є суміжні порушення”, – зауважує терапевт мови і мовлення Христина Грицко.

Нещодавно призначений заступник міського голови, майор НГУ, інвалід війни Юрій Гапончук, який очолив управління із супроводу ветеранів наголосив на зручності такого підходу для пацієнтів. Відкриття цих кабінетів є надзвичайно важливим кроком, адже дозволяє надавати необхідну допомогу безпосередньо у стінах медичного закладу.

«Дуже добре, що відкриваються такі кабінети безпосередньо в лікарнях. Бо не завжди є можливість доправляти у ветеранські простори, або хаби ветеранів, які отримали поранення. Тому тут на місці можна більше проводити різних заходів, долучати ветеранів, щоб вони розвантажувалися психологічно і бачили, що можна розвиватися, відволікатися. Бо коли ветеран відволікається, у нього зникає біль, напруга і втома. Щодо арттерапії: всім дуже цікаво, бо крайні рази ветерани займалися цим ще в садочку, або школі. А тут вже дорослими людьми вони знову сідають за стіл, беруть пензлики і різні інші штуки, і це їх перезавантажує, вони занурюються в цю атмосферу, зосереджують, щоб зробити це гарно і вкладають свою душу», – говорить заступник міського голови, начальник Управління з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб Юрій Гапончук.

Депутат Івано-Франківської міської ради Сергій Абрамʼяк зазначив високу потребу у послугах з ментального здоров’я для широких верств населення. Він вважає, що ці кабінети додадуть впевненості людям.

“Направду дуже добре, що відкрили такі кабінети ментального здоровʼя, бо ми бачимо, що зараз є велика потреба в цьому не тільки для військових, а й для цивільних людей. Насправді психологічні кабінети допомагають і будуть додавати впевненості людям в адаптації, в спілкуванні і всьому, що зараз потрібно”, – вважає депутат Івано-Франківської міської ради Сергій Абрамʼяк.

Начальник Управління охорони здоров’я Алла Вацеба надала статистичні дані, що ілюструють масштаби роботи лікарні з військовими пацієнтами, та підкреслила зростаючу потребу в реабілітаційних послугах. Вона також зазначила, що допомога доступна для цивільних та може бути надана анонімно.

“У Центральній міській клінічній лікарні від початку повномасштабного вторгнення пролікованих понад 2200 пацієнтів військових і з них 513 осіб – поранених. Цього року за 4 місяці проліковано понад 413 осіб – з них 26 поранених. Зараз в цьому закладі перебувають на лікуванні близько 60 військових і з них близько 25 поранених. Крім військовослужбовців у цьому відділенні і кабінетах буде надаватись психологічна допомога після перенесених інсультів, різних черепно-мозкових травм та інших захворювань. Пацієнти можуть записатися через кол-центр закладу охорони здоров’я і прийти за допомогою”,– зазначає Алла Вацеба.

Міський голова Руслан Марцінків підсумував, що розширення реабілітаційного відділення та створення нових кабінетів є важливим кроком для підтримки тих, хто цього потребує. Він висловив оптимізм, бачачи, як пацієнти, незважаючи на труднощі, будують плани на майбутнє.