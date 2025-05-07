В Україні у травні розпочнуться зйомки нового фільму про УПА

У травні в Україні почнуть знімати історичний фільм про боротьбу бійців УПА в 50-х роках ХХ ст.

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Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила Народна артистка України, виконавиця ролей у серіалі «Спіймати Кайдаша», фільмах «Будинок «Слово». Нескінчений роман» та «Припутні» акторка Ніна Набока.

У травні почнуться зйомки історичного фільму. 50-ті роки, УПА, гратиму повитуху, дуже добру жінку, що бійців від радянської влади ховає, їсти їм носить в ліс, – розповіла вона.

За словами акторки, з повним сценарієм фільму вона ще не ознайомилася, але це буде важлива для виховання наступних поколінь історія про боротьбу українців проти окупантів.

Це історія, яку повинні знати, щоб не казали на біле чорне. У нас на Донбасі з молоком матері всотувалося “бандера” як лайка. Ми, діти, не розуміємо, що це, але знаємо, що це погано. Батько образив мене, кажу на нього – “бендеровець!” – пояснила акторка.

За її словами, виконання ролі у цьому фільмі стане її інструментом боротьби проти багаторічної злочинної політики росіян в Україні.