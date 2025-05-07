На Прикарпатті активізувалися змії: як розпізнати отруйних плазунів та що робити при укусі

З настанням тепла на Прикарпатті, як і по всій Україні, розпочався сезон активності плазунів. У соцмережах мешканці вже повідомляють про появу змій у Калуші та на території Богородчанщини.

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Більшість змій не становлять загрози для людини, однак в Україні мешкає три види отруйних гадюк, яких слід остерігатися:

Гадюка звичайна — найпоширеніша, має зигзагоподібну смугу на спині. Її можна зустріти в Поліссі, Карпатах і лісостепах.

— найпоширеніша, має зигзагоподібну смугу на спині. Її можна зустріти в Поліссі, Карпатах і лісостепах. Гадюка степова — рідкісна, занесена до Червоної книги, зустрічається у степах і заповідниках півдня України.

— рідкісна, занесена до Червоної книги, зустрічається у степах і заповідниках півдня України. Гадюка Нікольського — темна, майже чорна змія, також у Червоній книзі. Мешкає на північному сході країни.

У більшості випадків змії намагаються уникати людей. Вони можуть вкусити лише при спробі захиститися.

Пам’ятайте: якщо вас або дитину вкусила змія — негайно звертайтеся до медиків. Особливо це важливо при алергічній реакції чи укусі в ділянці шиї чи обличчя.