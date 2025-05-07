Прикарпатські поліцейські організували творче дозвілля для поранених бійців

Черговий майстер-клас з випікання піци для поранених правоохоронців та військовослужбовців провели в інноваційному центрі “Промприлад”, що в Івано-Франківську.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Захід відбувся за сприяння організаторів простору «ветерани цивільні ПЕТРОС» та поліцейських відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення обласної поліції, повідомляє Поліція Івано-Франківської області
Приготування піци власноруч – це не тільки кулінарія, а й частина терапії та повернення до звичного життя. Цього разу бійці, які проходять лікування та реабілітацію в медичному закладі системи МВС, мали змогу працювати з тістом для покращення дрібної моторики рук.
Аромат власноруч свіжоспечених піц та щирі посмішки дали змогу бійцям на деякий час забути про лікарняні будні.
«Ми разом з волонтерами щоразу допомагаємо відновлюватись захисникам, соціалізуватись й повертатися в повсякденне життя. Саме такі заходи позитивно впливають та підтримують психоемоційний стан наших бійців. Хлопці комунікують між собою та відволікаються від буденних проблем” – кажуть поліцейські.