Прикарпатські поліцейські організували творче дозвілля для поранених бійців

Черговий майстер-клас з випікання піци для поранених правоохоронців та військовослужбовців провели в інноваційному центрі “Промприлад”, що в Івано-Франківську.

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Захід відбувся за сприяння організаторів простору «ветерани цивільні ПЕТРОС» та поліцейських відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення обласної поліції, повідомляє Поліція Івано-Франківської області

Приготування піци власноруч – це не тільки кулінарія, а й частина терапії та повернення до звичного життя. Цього разу бійці, які проходять лікування та реабілітацію в медичному закладі системи МВС, мали змогу працювати з тістом для покращення дрібної моторики рук.

Аромат власноруч свіжоспечених піц та щирі посмішки дали змогу бійцям на деякий час забути про лікарняні будні.