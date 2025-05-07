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Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські поліцейські організували творче дозвілля для поранених бійців

Автор: Оксана Марушкевич
07/05/2025 21:06
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Черговий майстер-клас з випікання піци для поранених правоохоронців та військовослужбовців провели в інноваційному центрі “Промприлад”, що в Івано-Франківську.

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Захід відбувся за сприяння організаторів простору «ветерани цивільні ПЕТРОС» та поліцейських відділу організації соціальної роботи Управління кадрового забезпечення обласної поліції, повідомляє Поліція Івано-Франківської області

Приготування піци власноруч – це не тільки кулінарія, а й частина терапії та повернення до звичного життя. Цього разу бійці, які проходять лікування та реабілітацію в медичному закладі системи МВС, мали змогу працювати з тістом для покращення дрібної моторики рук.

Аромат власноруч свіжоспечених піц та щирі посмішки дали змогу бійцям на деякий час забути про лікарняні будні.

«Ми разом з волонтерами щоразу допомагаємо відновлюватись захисникам, соціалізуватись й повертатися в повсякденне життя. Саме такі заходи позитивно впливають та підтримують психоемоційний стан наших бійців. Хлопці комунікують між собою та відволікаються від буденних проблем” – кажуть поліцейські.