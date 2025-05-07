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Прикарпатські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України з вільної боротьби

Автор: Оксана Марушкевич
07/05/2025 21:38
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З 4 по 7 травня у місті Південне Одеської області триває чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків, де прикарпатські спортсмени вибороли дві золотих, дві срібних та одну бронзову медалі.

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Про це повідомляє Академія боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.

За результатами перших двох днів змагань вихованці Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина вибороли:

Золоті медалі

  • Каміль Керімов у ваговій категорії 61 кг;
  • Іван Кусяк у ваговій категорії 74 кг.

Срібні медалі

  • Андрій Джелеп у ваговій категорії 61 кг;
  • Ігор Никифорук у ваговій категорії 70 кг.

Бронзову медаль

  • Ярослав Гурський у ваговій категорії 61 кг.

Сьогодні очікуються виступи у золотих фіналах вихованців Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина:
-Роман Гуцуляк (57кг),
-Андрій Білійчук (65кг),
-Іван Чорногуз (92кг),
За бронзові нагороди:
-Андрій Свирид (65кг),
-Владислав Бодоряк (79кг).

Як писала “Галка”, з7 по 13 квітня у словацькому місті Братислава відбувся чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Прикарпатські спортсмени – Оксана Лівач, Аліна Філіпович та Андрій Джелеп вибороли три медалі і вдома поділилися емоціями після турніру.