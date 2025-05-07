Прикарпатські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України з вільної боротьби

З 4 по 7 травня у місті Південне Одеської області триває чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків, де прикарпатські спортсмени вибороли дві золотих, дві срібних та одну бронзову медалі.
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Про це повідомляє Академія боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.
За результатами перших двох днів змагань вихованці Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина вибороли:
Золоті медалі
- Каміль Керімов у ваговій категорії 61 кг;
- Іван Кусяк у ваговій категорії 74 кг.
Срібні медалі
- Андрій Джелеп у ваговій категорії 61 кг;
- Ігор Никифорук у ваговій категорії 70 кг.
Бронзову медаль
- Ярослав Гурський у ваговій категорії 61 кг.
Сьогодні очікуються виступи у золотих фіналах вихованців Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина:
-Роман Гуцуляк (57кг),
-Андрій Білійчук (65кг),
-Іван Чорногуз (92кг),
За бронзові нагороди:
-Андрій Свирид (65кг),
-Владислав Бодоряк (79кг).
Як писала “Галка”, з7 по 13 квітня у словацькому місті Братислава відбувся чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Прикарпатські спортсмени – Оксана Лівач, Аліна Філіпович та Андрій Джелеп вибороли три медалі і вдома поділилися емоціями після турніру.