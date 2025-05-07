Прикарпатські спортсмени вибороли нагороди на чемпіонаті України з вільної боротьби

З 4 по 7 травня у місті Південне Одеської області триває чемпіонат України з вільної боротьби серед чоловіків, де прикарпатські спортсмени вибороли дві золотих, дві срібних та одну бронзову медалі.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомляє Академія боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина.

За результатами перших двох днів змагань вихованці Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина вибороли:

Золоті медалі

Каміль Керімов у ваговій категорії 61 кг;

Іван Кусяк у ваговій категорії 74 кг.

Срібні медалі

Андрій Джелеп у ваговій категорії 61 кг;

Ігор Никифорук у ваговій категорії 70 кг.

Бронзову медаль

Ярослав Гурський у ваговій категорії 61 кг.

Сьогодні очікуються виступи у золотих фіналах вихованців Академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина:

-Роман Гуцуляк (57кг),

-Андрій Білійчук (65кг),

-Іван Чорногуз (92кг),

За бронзові нагороди:

-Андрій Свирид (65кг),

-Владислав Бодоряк (79кг).

Як писала “Галка”, з7 по 13 квітня у словацькому місті Братислава відбувся чемпіонат Європи зі спортивної боротьби. Прикарпатські спортсмени – Оксана Лівач, Аліна Філіпович та Андрій Джелеп вибороли три медалі і вдома поділилися емоціями після турніру.