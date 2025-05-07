Побив знайомого та ухилявся від виконання постанов суду – прикарпатець постане перед судом

Прокурори Калуської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного місцевого жителя за фактом заподіяння тяжких тілесних ушкоджень та умисне невиконання постанов суду (ч. 1 ст.121, ст. 382 КК України).

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

Слідством встановлено, що обвинувачений у липні 2024 року під час конфлікту зі своїм знайомим наніс йому кулаком ряд ударів по голові та тілу. Потерпілий отримав травми, які відносяться до тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя.

“Також чоловік не виконував постанови судів, якими його визнано винуватим у вчиненні адміністративних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) та накладено стягнення у виді штрафів, а також позбавлено права керувати транспортними засобами на один рік. Однак, попри заборону судів, правопорушник й надалі сідав за кермо у стані сп’яніння та неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності”, – йдеться у дописі.

Наразі досудове розслідування щодо нього завершено. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.