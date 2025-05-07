Вірян запрошують на відпуст в Погінський монастир

Прикарпатців запрошують на відпуст в Погінський монастир.
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Пише Правда.іф з посиланням на Фіртку.
У неділю, 25 травня, вірян запрошують на відпуст з нагоди почитання Погінської чудотворної ікони.
Розпорядок святкувань:
- 10:00 — Божественна літургія
- 11:30 — Урочисте винесення чудотворної ікони Погінської Богородиці із старої церкви та внесення до Собору
- 12:00 — Архиєрейська Божественна Літургія, опісля молебень до Погінської Богородиці, уділення повного відпусту з нагоди Ювілейного року, мирування, окроплення свяченою водою
- 18:00 — Вечірня
- 18:30 — Вервиця
Що відомо про історію виникнення Погінського монастиря Успіння Матері Божої
Монастир Успіння Матері Божої — чинний чоловічий греко-католицький монастир Чину Св. Василія Великого у селі Погоня.
Журналістка Фіртки поїхала до Погінського монастиря Успіння Матері Божої, де поспілкувалася з отцем Антонієм Яремчуком, ЧСВВ (Чин святого Василія Великого) — вислуженим ігуменом монастиря.
Священник розповів історію виникнення монастиря:
“За часів короля Данила Галицького, який мав воєводу Романа, що опікувався та керував військом короля, була проблематика нападу татар на наші землі.
Воєводі Роману приснився сон, де святий Миколай йому у сні сповіщає, що він переможе татарське військо, завдячуючи заступництву Покрову Пресвятої Богородиці, і що після перемоги він має обов’язок, як вдячність за перемогу побудувати храм на честь Богородиці.
Саме так й трапилось. Татар розбили, храм побудували, тому і місце називається Погоня. Я завжди на екскурсіях дітям кажу, що тут трапилось те, що хтось когось кудись погнав”, — поділився отець Антоній Яремчук.