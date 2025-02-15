У день закоханих в Івано-Франківську одружились 12 пар

У День святого Валентина в Івано-Франківську спостерігається весільний бум – 12 пар вирішили узаконити свої стосунки, серед яких четверо захисників України.

Пише Правда.іф з посиланням на Місто.

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У День всіх закоханих, 14 лютого, в Івано-Франківську відбувся справжній весільний бум, коли дванадцять пар вирішили поєднати свої долі шлюбом, причому серед наречених були й четверо військовослужбовців, які спеціально прибули з фронту для цієї важливої події.

Серед пар, які обрали святковий день для створення сім’ї, є Дмитро та Ольга, чия історія кохання почалася досить неординарно.

“Познайомились ми якось так примітивно, по-сільському – пас корову у сестри і побачив Ольгу, відтоді все так закрутилося”, – розповідає Дмитро про початок їхніх стосунків.

Особливою є історія військовослужбовця Володимира, який спеціально прибув з передової, щоб одружитися зі своєю нареченою Аллою. Їхні стосунки розвивалися на відстані через війну, підтримуючи зв’язок переважно через телефонні дзвінки та повідомлення.

Ольга та Ярослав, які також обрали цей день для одруження, познайомилися в університеті, навчаючись на одному курсі.

“Ближче познайомилися вже на інтернатурі, і так випадково вийшло, що 14 лютого 2021 року ми пішли на побачення, і з того моменту так і не розлучалися”, – згадує Ольга.

Начальниця ДРАЦС Івано-Франківська Леся Семченко зазначає про особливість цієї дати:

“Вона гарно звучить, вона запам’ятовується, це свято всесвітнє, і для того, щоб саме своє свято асоціювати з Всесвітнім днем закоханих, своє кохання виділяти саме так”. Водночас вона додає, що під час війни кількість пар, які обирають цю дату, дещо зменшилася: “На сьогоднішній день бачимо дуже багато молодих дівчат, закоханих молодих дружин, які не мають можливості сьогодні обійняти свого коханого через те, що хлопці і чоловіки наші захищають нашу країну, наші землі, знаходяться на передовій”.

Загалом у західному регіоні України 14 лютого 2024 року офіційно зареєстрували шлюб понад дві сотні пар, що свідчить про незламність духу українців та їхню віру в майбутнє навіть у часи випробувань.