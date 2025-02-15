Івано-Франківська громада втратила на війні захисника Гурика Володимира

Гірка новина з фронту для Угринівської громади на Івано-Франківщині. 8 лютого 2025 року загинув стрілець десантно-штурмових військ, рядовий Гурик Володимир Богданович, 31.10.1983 р.н.

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Про це повідомив сільський голова Мирослав Вівчаренко, пише Правда.іф.

Мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, воїн виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, до останнього подиху вірний присязі і Україні.

“Висловлюємо щирі співчуття братові, який також захищає Україну, рідним, друзям та побратимам військовослужбовця. Дуже боляче втрачати молодих, сповнених життя і планів на майбутнє українців. Рідний брат Героя, відданий присязі, перебуває на передовій, оберігаючи наш спокій. Розділяємо ваше горе та схиляємо голови в скорботі. Страшна, несправедлива і жорстока війна забирає найкращих. Вічна пам‘ять, вічна шана, вічна слава і честь Герою. Назавжди 41…” – йдеться у дописі.

Про чин похорону повідомлять додатково.