У обласному центрі вшанували пам’ять полеглих прикарпатців на території інших держав. ФОТО

Сьогодні, 15 лютого, в Івано-Франківську вшанували пам’ять учасників бойових дій на території інших держав.

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У Парку воїнів-інтернаціоналістів поклали квіти до пам’ятника полеглим в Афганістані військовим та провели поминальне віче, пише Правда.іф.

15 лютого — це день пам’яті про сумнозвісні події війни в Афганістані, вшанування усіх воїнів — інтернаціоналістів, кому довелося виконувати військовий обов’язок на території інших держав.

Молоді хлопці, вірні військовій присязі, змушені були гинути далеко від рідної України.

Нетлінна пам’ять про загиблих героїв сьогодні зібрала громаду біля пам’ятника загиблих воїнів-афганців, щоб вшанувати тих, хто поліг на чужих землях, тих, хто пройшовши кривавими дорогами війни. А також згадати усіх, хто повернувся до рідного дому

Детальніше у фоторепортажі Юрія Рильчука: