У Долині модернізують ліцей №4

У місті Долина відбулася робоча нарада, присвячена реалізації субпроєкту з комплексної термомодернізації Долинського ліцею №4.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Івана Диріва

Під час зустрічі члени групи обговорили хід підготовчих та ремонтних робіт, вирішили організаційні питання і визначили наступні кроки для успішного впровадження проєкту.

Реалізація цього субпроєкту є частиною програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Його мета – зменшити енергоспоживання, а також створити комфортні та безпечні умови для учнів та педагогічного колективу.