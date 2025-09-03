У Долині модернізують ліцей №4

У місті Долина відбулася робоча нарада, присвячена реалізації субпроєкту з комплексної термомодернізації Долинського ліцею №4.
Пише Правда.ІФ з посиланням на Івана Диріва
Під час зустрічі члени групи обговорили хід підготовчих та ремонтних робіт, вирішили організаційні питання і визначили наступні кроки для успішного впровадження проєкту.
Реалізація цього субпроєкту є частиною програми «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Його мета – зменшити енергоспоживання, а також створити комфортні та безпечні умови для учнів та педагогічного колективу.