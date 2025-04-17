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У Долині зустріли Олександра Медведя, який повернувся з російського полону
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Долині зустріли Олександра Медведя, який повернувся з російського полону. ВІДЕО

Автор: Олег Мамчур
17/04/2025 19:52
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17 квітня мешканці Долини урочисто зустріли свого земляка, захисника Олександра Медведя, який перебував у російському полоні.

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Про це пише Правда посиланням на міського голову Долини Івана Диріва.

Олександру Медведю 46 років. Він повернувся з російського полону під час обміну 19 березня 2025 року. До того з серпня 2022 року вважався безвісти зниклим.