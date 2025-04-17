У Долині зустріли Олександра Медведя, який повернувся з російського полону. ВІДЕО

17 квітня мешканці Долини урочисто зустріли свого земляка, захисника Олександра Медведя, який перебував у російському полоні.
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Про це пише Правда посиланням на міського голову Долини Івана Диріва.
Олександру Медведю 46 років. Він повернувся з російського полону під час обміну 19 березня 2025 року. До того з серпня 2022 року вважався безвісти зниклим.