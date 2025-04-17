В Івано-Франківську планують заснувати музей авіації в пам’ять про героїв 114-ї бригади

В Івано-Франківську планується відкриття унікального музею авіації, що вшанує пам’ять льотчиків 114-ї бригади тактичної авіації, які пожертвували своїми життями, захищаючи Україну у війні з Росією.

Пише Правда.іф з посиланням на Місто

Центральним експонатом стане справжній літак. У музейному просторі також будуть стенди з історією бригади, особисті речі загиблих пілотів, а також інтерактивні зони для молоді.

Ініціатором створення музею виступив командир 114-ї бригади, а до проєкту активно долучився пілот Дмитро Шкаревський, який після важкого поранення у 2023 році не зміг повернутися до польотів, але продовжує служити справі авіації у комунікаційній команді частини.

“Це буде місце пам’яті, сили та натхнення. Ми хочемо, щоб сюди приходили діти, дорослі, туристи — й дізнавались про героїв, які боронять небо над Україною,” — розповідають ініціатори проєкту.

Музей планують відкрити до кінця 2025 року — усе залежить від темпів збору коштів і можливостей реалізації.

Майбутній простір стане не лише даниною пам’яті, а й потужним освітньо-патріотичним осередком, що з’єднуватиме покоління та розповідатиме історію українського неба.