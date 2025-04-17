У Карпатах знищили праліс: аналіз супутникових знімків виявив незаконну вирубку для будівництва лісової дороги

Частину унікального пралісу та його буферної зони у межах лісництва “Шипот” філії “Ужгородське лісове господарство” ДП “Ліси України” вирубали для прокладання лісової дороги до майбутніх вітропарків.

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Знищення пралісу підтверджують супутникові знімки станом на 15 квітня. Хоч рубки по факту вже відбулись, у реєстрі лісорубних квитків ці рубки досі значаться як “не розпочаті”.

Відповідно до офіційного висновку ДП “Перечинське лісове господарство”, виділ 1 кварталу 3 лісництва “Шипот” належить до пралісів, а виділ 2 до його охоронної зони (території навколо виділених пралісів). Окрім того, ці виділи входять до складу проєктованої пралісової пам’ятки природи “Праліси лісництва Шипот” та її охоронної зони відповідно. Будь-яке втручання, включно з усіма видами рубок, будівництвом та прокладанням шляхів, випасанням худоби, промисловою заготівлею недеревинних лісових продуктів, проїзд транспортних засобів (крім доріг загального користування та служби лісової охорони) є забороненим і незаконним. Відповідно до статті 105 Лісового кодексу України порушення лісового законодавства тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність відповідно до закону.

“Прокладання дороги через праліси — грубе порушення чинного природоохоронного законодавства. Вони є унікальними природними комплексами, які формувалися без втручання людини протягом століть і не підлягають відтворенню. Їх знищення — непоправна втрата для природи України та Європи”, — зазначає Михайло Богомаз, керівник напряму “Ліси” WWF-Україна.

Окрім того, вирубка лісу та будівництво дороги в цій зоні порушує міжнародні зобов’язання України, зокрема Бернську конвенцію, Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат та вимоги Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR), які є обов’язкові до виконання всіма членами ЄС.

“Такі дії не лише підривають екологічну безпеку, а й створюють репутаційні ризики для України. Європейські фінансові-кредитні інституції не підтримують проєкти, які ведуть до знищення природної спадщини”, — коментує Ярослав Телешун, керівник напряму “Екополітика” WWF-Україна.

За оцінкою WWF в Україні знаходиться 100 тисяч гектарів пралісів та квазіпралісів — це найбільший залишок таких лісів у Центральній та Східній Європі, що робить нашу країну унікальним європейським центром дикої природи та недоторканості. Рубки у пралісах призведуть до знищення цих цінних екосистем та оселищ, фрагментації лісів, збільшення ерозії ґрунтів та порушення гідрологічного режиму.

WWF-Україна звернувся до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, ДП “Ліси України”, Генеральної прокуратури України із закликом надати правову оцінку та притягнути винних до відповідальності в межах компетенції за порушення вимог охорони пралісів, а також будівництва дороги загалом.