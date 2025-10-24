У Донецькій області загинув боєць з Франківщини Андрій Демидюк

У російсько-українській війні 10 жовтня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Андрій Демидюк.
Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.
Андрій Демидюк народився 15 жовтня 1995 року. Жив у селі Молодків Івано-Франківської області.
Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Шахове Донецької області.
“Завжди усміхнений, позитивний і щирий — таким його назавжди пам’ятатимуть рідні, близькі та всі, хто мав честь знати Андрія”, — йдеться у дописі.