У Донецькій області загинув боєць з Франківщини Андрій Демидюк

У російсько-українській війні 10 жовтня 2025 року загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Андрій Демидюк.

Про це повідомив на Facebook-сторінці голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Андрій Демидюк народився 15 жовтня 1995 року. Жив у селі Молодків Івано-Франківської області.

Військовослужбовець загинув під час бойового завдання поблизу села Шахове Донецької області.