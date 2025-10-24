ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Путін прокоментував скасування зустрічі з Трампом та нові санкції США

Автор: Олег Мамчур
Чоловік у костюмі на тлі прапора Росії
Російський диктатор володимир путін заявив, що його зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Будапешті не скасована, а «перенесена».

Про це він сказав під час спілкування із пропагандистськими ЗМІ 23 жовтня.

«Зараз я бачу, що після цієї заяви президент США вирішив скасувати чи перенести цю зустріч. Найімовірніше, це буде перенесення цієї зустрічі», – заявив путін.

За його словами, саме Трамп запропонував провести саміт у столиці Угорщини Будапешті. Диктатор також сказав, що такі зустрічі «потрібно добре готувати».

«Для мене і для американського президента було б помилкою підійти до цієї зустрічі легко і вийти після цієї зустрічі без очікуваного результату», – додав він.

Путін також відреагував на рішення адміністрації президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти російських енергетичних компаній.

«Так, вони для нас мають серйозний характер, це зрозуміло, і матимуть певні наслідки, але суттєво таки не позначаться на нашому економічному самопочутті», – стверджує диктатор.

