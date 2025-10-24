У ДТП загинула очільниця “Теплого Міста” Оксана Бриндзак

23 жовтня загинула керівниця франківської платформи “Тепле Місто” Оксана Бриндзак.

Напередодні вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула, пише Правда з посиланням на “Тепле місто”.

У “Теплому Місті” кажуть, що новина про смерть Оксани “цілиться просто в серце”.

“Людина, яка любила Івано-Франківськ, «Тепле місто», а головне — кожну людину дужче, ніж це життя. Бо вбачала в кожному щось більше, ніж просто посадові обов’язки. Бо мала в серці світло, яке допомагало підкреслювати лише найкраще. Бо вірила, що саме людські взаємини є основою для доброї взаємодії. Ми отримали повідомлення про загибель Оксани в ДТП після завершення дня. Новина, яка цілиться просто в серце. Новина, якою важко ділитися, але й ще важче усвідомити.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Ми не вміємо писати про втрату такої глибини. Бо як можна словами передати порожнечу, яку залишає людина, що була центром багатьох процесів і серцем багатьох із нас? Ми збережемо її справу, її принципи, її любов до життя і людей. Ми продовжимо творити — з тією самою відданістю, з тією самою теплотою, які вона вкладала в усе, що робила…”, — пишуть колеги.