У ДТП загинула очільниця “Теплого Міста” Оксана Бриндзак

23 жовтня загинула керівниця франківської платформи “Тепле Місто” Оксана Бриндзак.
Напередодні вона потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула, пише Правда з посиланням на “Тепле місто”.
У “Теплому Місті” кажуть, що новина про смерть Оксани “цілиться просто в серце”.
“Людина, яка любила Івано-Франківськ, «Тепле місто», а головне — кожну людину дужче, ніж це життя. Бо вбачала в кожному щось більше, ніж просто посадові обов’язки. Бо мала в серці світло, яке допомагало підкреслювати лише найкраще. Бо вірила, що саме людські взаємини є основою для доброї взаємодії. Ми отримали повідомлення про загибель Оксани в ДТП після завершення дня. Новина, яка цілиться просто в серце. Новина, якою важко ділитися, але й ще важче усвідомити.
Ми не вміємо писати про втрату такої глибини. Бо як можна словами передати порожнечу, яку залишає людина, що була центром багатьох процесів і серцем багатьох із нас? Ми збережемо її справу, її принципи, її любов до життя і людей. Ми продовжимо творити — з тією самою відданістю, з тією самою теплотою, які вона вкладала в усе, що робила…”, — пишуть колеги.
Оксана Бриндзак очолила організацію у 2024 році. З 2017 року вона поєднувала роботу в освітній, соціальній та ІТ-сферах. Також розвивала соціальне підприємство Vbrani та викладала в Українському католицькому університеті. Також була менторкою проєктів, спрямованих на розвиток містечок, громад та регіонів.
У “Теплому Місті” Оксана прагнула посилити ветеранський напрям та сприяти фіналізації “Стратегії Івано-Франківська”.
“Я прагну зберегти цю синергію між громадським, державним секторами, бізнесом та розвивати нові ініціативи. А також заглибитися у потреби міста, містян та області, щоби зміцнювати низові ініціативи, підтримувати й впроваджувати соціально відповідальні проєкти”, — казала Бриндзак у своєму першому коментарі після призначення.
Усі найближчі події, заплановані “Теплим Містом”, скасовано до 3 листопада.