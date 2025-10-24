Вчительку з Косівщини судили за хабар на іспиті з водіння у Коломиї

Перед початком іспиту з водіння жінка поклала гроші в екзаменаційний лист й передала екзаменатору.

Побачивши хабар, чоловік викликав поліції. У суді жінка не визнала вину й сказала, що ці гроші були призначені для лікування матері й вона, мовляв, випадково їх туди поклала. Та суд у Коломиї визнав її винною й оштрафував, пише Інформатор.

З матеріалів справи відомо, що за ч.1 ст.369 КК України судили вчительку фізичної культури Космач-Банівської гімназії. Йдеться про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Так, вранці 15 травня 2025 року жінка прибула до Територіального сервісного центру МВС у Коломиї для складання практичного іспиту з навичок керування транспортним засобами категорії “В”.

Перед початком іспиту біля службового автомобіля вона поставила в екзаменаційний лист 100 євро, двома купюрами по 50 євро, й, сідаючи в авто, передала його екзаменатору з метою незаконного вирішення питання щодо позитивного складання нею іспиту.

Однак екзаменатор відмовився від отримання неправомірної вигоди від обвинуваченої та повідомив про вказаний факт на лінію “102”, йдеться у вироку суду.

У суді вчителька свою вину не визнала та розповіла, що того дня прибула до сервісного центру в Коломиї для здачі екзамену вдруге, оскільки під час першої спроби не мала необхідного оригіналу медичної довідки.

“Очікуючи на екзаменатора приблизно 40 хв, накручувала в голові гірший сценарій про те, що їй не вийде здати екзамен та що її “завалять”, панікувала, а також обдумувала різні варіанти своєї поведінки в провокаційних питаннях”, – повідомила жінка.

Вона зазначила, що через сімейні обставини (перебування в лікарні бабусі, лікування свекрухи) пішла на екзамен у втомленому стані.

Далі обвинувачена заявила, що гроші, передані в екзаменаційному листі, призначалась для лікування матері. Яким чином вона поставила їх туди, пояснити не змогла. За її словами, умислу на це не мала, припустила, що все відбулось через хвилювання.

“Розуміє, що вчинила неправильно та що надавати неправомірну вигоду заборонено, в той момент про це не думала, при цьому не заперечує, що вона їх туди поставила, проте вважає, що випадково, оскільки в сумці, де вони перебували, мала й інші речі”, – сказала жінка у суді.

Водночас з вироку відомо, що у відео, яке стало одним із доказів у справі, чутно, як після виявлення хабаря екзаменатор погрозив жінці поліцією, а вона відповіла: “дивіться, я вже маю категорію С, Ви хочете мене позбавити ще і її?”

Дослідивши всі докази, суд прийшов до висновку, що вина обвинуваченої доведена повністю.

14 жовтня 2025 року Коломийський міськрайонний суд виніс вирок вчительці та призначив їй 17 000 грн штрафу.

Також жінка має оплатити процесуальні витрати, пов’язані із залученням експерта, в сумі 4,5 тис грн.