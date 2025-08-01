ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Солдат в формі, свічка пам'яті з фігурою
Диван на коліщатках в темній вітальні

У ДТП загинув захисник з Франківщини Блащук Олексій

Автор: Оксана Марушкевич
01/08/2025 18:50
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Благодійність для лікування дитини, приєднайся зараз.
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У ДТП в місті Київ загинув житель села Трійця Заболотівської селищної територіальної громади Блащук Олексій.

Пише Правда.іф з постиланням на Снятинська Мр.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

29 липня пересуваючись до місця подальшого проходження служби в дорожньо-транспортній пригоді у місті Київ загинув житель села Трійця Заболотівської селищної територіальної громади Блащук Олексій, 1981 р.н.

Міський голова, Виконавчий комітет, депутатський корпус та працівники адмінапарату Снятинської міської ради висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам з приводу непоправної втрати – загибелі Олексія Блащука.