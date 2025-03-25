У дитячих садках України створять чергові, сезонні, вечірні та групи вихідного дня. Залишати дітей у них можна буде на додатковий час. Але батьки зможуть це зробити за додаткову оплату. Про це розповіла заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова в інтерв’ю Освіторії, зазначає 24 Канал.

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У дитсадках можна буде залишати дітей на додатковий час

Заступниця очільника МОН зауважила, що фінансування може відбуватися не лише коштом батьків.

Важливим кроком стане запровадження гнучких груп у дитячих садочках. Їхнє бюджетування може відбуватись як за кошт конкретної громади, так і за батьківський кошт. Це можуть бути чергові, сезонні чи групи вихідного дня,– розповіла Коновалова.

І додала, що згідно з новим законом, 70% коштів, які заробляє дитсадок за додаткові послуги, повинні спрямувати на зарплату, і 30% – на матеріально-технічну базу.

Зарплати вихователів розраховуватимуть по-новому

Вихователі дитячих садків в Україні самі зможуть розрахувати, яку ставку отримають.

У цьому їм допоможе спеціальна формула, яку запровадить МОН.

У відомстві кажуть, що навантаження розраховуватимуть залежно від кількості годин, які працює група.

Найближчим часом відомство проведе вебінар для педагогічних працівників, адже формула розрахунку нова та має певні особливості.

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