Вважався зниклим безвісти: на Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківської громади Максимів Володимир

Стало відомо про загибель захисника з Івано-Франківської громади Володимира Максиміва. Воїна довший час вважали зниклим безвісти.
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.іф.
Володимир загинув під час штурму в липні 2023 року в населеному пункті Роботине Запорізької області.
Вічна пам’ять Герою! Співчуття рідним та близьким