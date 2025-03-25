ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Вважався зниклим безвісти: на Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківської громади Максимів Володимир

Автор: Оксана Марушкевич
25/03/2025 16:45
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Акція Blago: оплата частинами до трьох років
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Стало відомо про загибель захисника з Івано-Франківської громади Володимира Максиміва. Воїна довший час вважали зниклим безвісти.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Володимир загинув під час штурму в липні 2023 року в населеному пункті Роботине Запорізької області.

Вічна пам’ять Герою! Співчуття рідним та близьким