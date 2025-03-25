Вважався зниклим безвісти: на Запоріжжі поліг воїн з Івано-Франківської громади Максимів Володимир

Стало відомо про загибель захисника з Івано-Франківської громади Володимира Максиміва. Воїна довший час вважали зниклим безвісти.

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Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає Правда.іф.

Володимир загинув під час штурму в липні 2023 року в населеному пункті Роботине Запорізької області.