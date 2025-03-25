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Прикарпатські боксери вибороли 5 медалей на Чемпіонаті України
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпатські боксери вибороли 5 медалей на Чемпіонаті України

Автор: Олег Мамчур
25/03/2025 17:00
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ДІМ РІА
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З 17 по 24 березня 2025 року у Хмельницькому відбувся Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2009-2010 років народження на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. У змаганнях взяли участь 437 спортсменів з усіх регіонів України.

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Про це пише Правда з посиланням на спортивні новини Прикарпаття.

Представники Івано-Франківської області досягли значних успіхів на цьому чемпіонаті.

Серед дівчат нагороди здобули:

  • Левицька Яна — срібло (Івано-Франківськ, СДЮШОР, тренер Бочкур А.);
  • Гнатюк Анна — бронза (с. Залуччя, тренер Бійовський С.);
  • Філатова Жанна — бронза (Івано-Франківськ, СДЮШОР, тренер Коропецький О.);
  • Пурич Аліна — бронза (Кути, тренер Цикаляк С.).

Серед юніорів бронзову медаль здобув:

  • Чебан Леонід — бронза (ДЮСШ Долина, тренер Музальов Роман).