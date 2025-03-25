Прикарпатські боксери вибороли 5 медалей на Чемпіонаті України

З 17 по 24 березня 2025 року у Хмельницькому відбувся Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2009-2010 років народження на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. У змаганнях взяли участь 437 спортсменів з усіх регіонів України.
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Про це пише Правда з посиланням на спортивні новини Прикарпаття.
Представники Івано-Франківської області досягли значних успіхів на цьому чемпіонаті.
Серед дівчат нагороди здобули:
- Левицька Яна — срібло (Івано-Франківськ, СДЮШОР, тренер Бочкур А.);
- Гнатюк Анна — бронза (с. Залуччя, тренер Бійовський С.);
- Філатова Жанна — бронза (Івано-Франківськ, СДЮШОР, тренер Коропецький О.);
- Пурич Аліна — бронза (Кути, тренер Цикаляк С.).
Серед юніорів бронзову медаль здобув:
- Чебан Леонід — бронза (ДЮСШ Долина, тренер Музальов Роман).