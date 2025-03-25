Прикарпатські боксери вибороли 5 медалей на Чемпіонаті України

З 17 по 24 березня 2025 року у Хмельницькому відбувся Чемпіонат України з боксу серед юніорів 2009-2010 років народження на призи заслуженого тренера України Анатолія Чумакова. У змаганнях взяли участь 437 спортсменів з усіх регіонів України.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на спортивні новини Прикарпаття.

Представники Івано-Франківської області досягли значних успіхів на цьому чемпіонаті.

Серед дівчат нагороди здобули:

Левицька Яна — срібло (Івано-Франківськ, СДЮШОР, тренер Бочкур А.);

Гнатюк Анна — бронза (с. Залуччя, тренер Бійовський С.);

Філатова Жанна — бронза (Івано-Франківськ, СДЮШОР, тренер Коропецький О.);

Пурич Аліна — бронза (Кути, тренер Цикаляк С.).

Серед юніорів бронзову медаль здобув: