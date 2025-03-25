У Калуській громаді під час театралізованої Хресної дороги збирають гроші для ЗСУ

Вистави проходять у різних населених пунктах громади. Наразі вже вдалося зібрати майже 100 тис. грн для Збройних Сил України

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Про це повідомила Калуська міська рада.

Драматичні колективи із сіл Боднарів і Голинь Калуської громади проводять театралізовану Хресну дорогу і таким чином збирають кошти на допомогу українському війську.

Ініціаторкою театралізованої Хресної дороги стала керівниця драматичного колективу Народного дому села Боднарів та директорка Народного дому у селі Голинь Надія Пукіш.

“І в Голині, і в Боднарові нам вдалося зібрати хорошу команду свідомих акторів. Приміром, виконавці ролі Ісуса повністю вникають у роль, це видно за їхньою грою, по їхніх очах, – розповідає надія Пукіш. – Сама я виконую роль Марії”.

За основу взяли сценарій зображувальної Хресної дороги, який пропонує Івано-Франківська архієпархія УГКЦ. Однак для кожного з колективів він адаптований: додані монологи, діалоги тощо.

Цього року колективи активно їздять із Хресною дорогою по старостинських округах громади і за її межами. Мають на меті зібрати кошти для допомоги українським захисникам.

Зокрема, від 16 березня із Боднарівським колективом побували у селі Сапогів (Галицька громада) і Мостище. Вдалося зібрати майже 27 тис. гривень.

Із голинським колективом побували у селах Кропивник, Сівка-Калуська і Голинь. Результат – майже 70 тис. гривень.

У неділю, 30 березня, зображувальна Хресна дорога пройде у Боднарові (місцевий колектив), а також у Томашівцях (колектив НД с. Голинь).

Усі зібрані кошти передадуть на допомогу Збройним Силам України.