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Які доплати для вчителів ввів уряд у 2025 році
Диван на коліщатках в темній вітальні

Які доплати для вчителів ввів уряд у 2025 році

Автор: Орися Корчун
25/03/2025 18:05
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У 2025 році українські вчителі отримають різного роду доплати. Зокрема, йдеться про спеціальні виплати в межах “Зимової підтримки”. Пише 24 канал

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Які додаткові виплати отримають цьогоріч вчителі

Зараз майже 500 тисяч вчителів отримують додаткову тисячу гривень до зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

Нагадаємо! Додаткова 1000 гривень (до вирахування податків 1 300 гривень) надається вчителям з 1 січня 2025 року

Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячно 1000 гривень. З вересня обсяг доплат подвоїться.

Тобто, з вересня вчителі почнуть отримувати щомісячно додатково 2 600 гривень. Після вирахування податків, ця доплата складе 2 тисячі гривень.

Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 мільярдів гривень,
– повідомив прем’єр.

Зверніть увагу! За словами Шмигаля, цьогоріч уряд також передбачив кошти на підвищення кваліфікації та професійне зростання вчителів.

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