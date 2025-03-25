Які доплати для вчителів ввів уряд у 2025 році

У 2025 році українські вчителі отримають різного роду доплати. Зокрема, йдеться про спеціальні виплати в межах “Зимової підтримки”. Пише 24 канал
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Які додаткові виплати отримають цьогоріч вчителі
Зараз майже 500 тисяч вчителів отримують додаткову тисячу гривень до зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
Нагадаємо! Додаткова 1000 гривень (до вирахування податків 1 300 гривень) надається вчителям з 1 січня 2025 року
Близько 500 тисяч освітян отримують щомісячно 1000 гривень. З вересня обсяг доплат подвоїться.
Тобто, з вересня вчителі почнуть отримувати щомісячно додатково 2 600 гривень. Після вирахування податків, ця доплата складе 2 тисячі гривень.
Загалом фонд оплати педагогів на цей рік складає 115 мільярдів гривень,
– повідомив прем’єр.
Зверніть увагу! За словами Шмигаля, цьогоріч уряд також передбачив кошти на підвищення кваліфікації та професійне зростання вчителів.
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