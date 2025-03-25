Франківські патрульні зупинили нетверезого 24-річного водія без посвідчення

Здійснюючи патрулювання в Івано-Франківську на вулиці Сорохтея, патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на патрульну поліцію області.
Спілкуючись з 24-річним водієм, інспектори виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння.
Водій пройшов освідування на місці. Результат — 0.89 проміле алкоголю.
Окрім того, під час перевірки документів, поліцейські встановили, що керманич не отримував посвідчення водія.
На водія патрульні склали адміністративні матеріали: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) та за ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.